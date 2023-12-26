Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Сумах засадили за ґрати російського пропагандиста — який термін він отримав arrow

У Сумах засадили за ґрати російського пропагандиста — який термін він отримав

26 грудня 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Сумах засадили за ґрати російського пропагандиста — який термін він отримав
Засуджений російський пропагандист. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні ще один російський пропагандист одержав тюремний термін. Так, Сумська прокуратура на 12 років позбавила волі блогера з мільйонною аудиторією за виправдання російської агресії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Діяльність російського пропагандиста в Україні

Повідомляється, що блогер називає себе головним голосом війни. Він займався поширенням фальшивої інформації та виправданням невдач російської армії, що є класичною тактикою російської пропаганди.

Чоловік народився та виріс у місті Суми, але у 2014 році переїхав до Росії. Суд також наклав арешт на його майно у Сумській області.

Третій вирок російським пропагандистам в Україні

Цей випадок став третім засудженням російських пропагандистів цього року. У лютому 2023 року директора російського пропагандистського телеканалу RT було засуджено до п'яти років ув'язнення за заклики до геноциду українців.

У листопаді 2023 року інший російський пропагандист, автор книги, який стверджував про нежиттєздатність української держави та приниження української нації, отримав 10 років позбавлення волі.

Він також закликав російський уряд провести так звану "денацифікацію" України.

скріншот
Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ексдиректора російського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського госпіталізовано до лікарні. Стало відомо, що пропагандиста було отруєно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі