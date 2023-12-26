У Сумах засадили за ґрати російського пропагандиста — який термін він отримав

Засуджений російський пропагандист. Фото: Офіс Генпрокурора

В Україні ще один російський пропагандист одержав тюремний термін. Так, Сумська прокуратура на 12 років позбавила волі блогера з мільйонною аудиторією за виправдання російської агресії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Повідомляється, що блогер називає себе головним голосом війни. Він займався поширенням фальшивої інформації та виправданням невдач російської армії, що є класичною тактикою російської пропаганди.

Чоловік народився та виріс у місті Суми, але у 2014 році переїхав до Росії. Суд також наклав арешт на його майно у Сумській області.

Третій вирок російським пропагандистам в Україні

Цей випадок став третім засудженням російських пропагандистів цього року. У лютому 2023 року директора російського пропагандистського телеканалу RT було засуджено до п'яти років ув'язнення за заклики до геноциду українців.

У листопаді 2023 року інший російський пропагандист, автор книги, який стверджував про нежиттєздатність української держави та приниження української нації, отримав 10 років позбавлення волі.

Він також закликав російський уряд провести так звану "денацифікацію" України.

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ексдиректора російського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського госпіталізовано до лікарні. Стало відомо, що пропагандиста було отруєно.