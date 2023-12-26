Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Сумах засадили за решетку российского пропагандиста — какой срок он получил arrow

В Сумах засадили за решетку российского пропагандиста — какой срок он получил

26 декабря 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Сумах засадили за решетку российского пропагандиста — какой срок он получил
Осужденный российский пропагандист. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине еще один российский пропагандист получил тюремный срок. Так, Сумская прокуратура на 12 лет лишила свободы блогера с миллионной аудиторией за оправдание российской агрессии.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Читайте также:

Деятельность российского пропагандиста в Украине

Сообщается, что блогер называет себя главным голосом войны. Он занимался распространением фальшивой информации и оправданием неудач российской армии, что является классической тактикой российской пропаганды. 

Мужчина родился и вырос в городе Сумы, но в 2014 году переехал в Россию. Суд также наложил арест на его имущество в Сумской области.

Третий приговор российским пропагандистам в Украине

Этот случай стал третьим осуждением российских пропагандистов в этом году. В феврале 2023 года директор российского пропагандистского телеканала RT был осужден к пяти годам тюремного заключения за призывы к геноциду украинцев. 

В ноябре 2023 года другой российский пропагандист, автор книги, утверждавший о нежизнеспособности украинского государства и унижении украинской нации, получил 10 лет лишения свободы. 

Он также призывал российское правительство провести так называемую "денацификацию" Украины.

скриншот
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что экс-директор российского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский госпитализирован в больницу. Стало известно, что пропагандист был отравлен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме