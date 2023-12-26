В Сумах засадили за решетку российского пропагандиста — какой срок он получил

Осужденный российский пропагандист. Фото: Офис Генпрокурора

В Украине еще один российский пропагандист получил тюремный срок. Так, Сумская прокуратура на 12 лет лишила свободы блогера с миллионной аудиторией за оправдание российской агрессии.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Сообщается, что блогер называет себя главным голосом войны. Он занимался распространением фальшивой информации и оправданием неудач российской армии, что является классической тактикой российской пропаганды.

Мужчина родился и вырос в городе Сумы, но в 2014 году переехал в Россию. Суд также наложил арест на его имущество в Сумской области.

Третий приговор российским пропагандистам в Украине

Этот случай стал третьим осуждением российских пропагандистов в этом году. В феврале 2023 года директор российского пропагандистского телеканала RT был осужден к пяти годам тюремного заключения за призывы к геноциду украинцев.

В ноябре 2023 года другой российский пропагандист, автор книги, утверждавший о нежизнеспособности украинского государства и унижении украинской нации, получил 10 лет лишения свободы.

Он также призывал российское правительство провести так называемую "денацификацию" Украины.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что экс-директор российского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский госпитализирован в больницу. Стало известно, что пропагандист был отравлен.