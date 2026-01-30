Відео
Головна Новини дня У Сумах судитимуть благодійників — розкрадали гроші на ЗСУ

У Сумах судитимуть благодійників — розкрадали гроші на ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 00:33
Суд над благодійним фондом у Сумах — розкрали 4,7 млн грн донатів
Слідчі дії у благодійному фонді. Фото: Нацполіція Сумщини

Четверо жителів Сумщини постануть перед судом за привласнення майже п’яти мільйонів гривень благодійних внесків. Обвинувачені збирали гроші нібито на потреби Збройних Сил України, але частину коштів витрачали на ювелірні вироби та коштовні ресторани.

Про завершення розслідування повідомили в Головному управлінні Нацполіції Сумщини.

Читайте також:

Як працювала схема з мільйонними зборами на ЗСУ

Слідчі з'ясували, що фонд працював з 2022 року. Саме тоді 27-річний чоловік очолив благодійну організацію. Він запустив масштабні збори у соцмережах. Українці віддавали останнє, щоб допомогти ЗСУ і тоді до своєї схеми ділок залучив ще трьох знайомих. Їхні банківські картки стали основними терміналами для прийому пожертв. Жодних офіційних договорів група не підписувала.

Протягом двох років організатори декларували допомогу армії та цивільним. Загалом люди перерахували їм понад 12,5 мільйона гривень. Слідство встановив шокуючий факт. Майже 4 мільйони 685 тисяч гривень пішли не на фронт. Гроші просто крали — ділки їх витрачали на особисті потреби: купували прикраси, відвідували ресторани та розважалися за чужий рахунок.

Адвокат обвинувачених поки відмовляється коментувати звинувачення. Захисник пообіцяв озвучити свою позицію вже безпосередньо у суді.

Що може вирішити суд

На офіційному сайті суду вже з'явився графік — підготовче засідання призначили на 5 лютого. Дії фігурантів кваліфікували як незаконне використання благодійних пожертв в особливо великих розмірах.

Це серйозна стаття. Якщо провину доведуть, чоловікам загрожує від 5 до 7 років в'язниці. Суд також може конфіскувати все їхнє майно.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали чоловіка, який налагодив прибутковий бізнес на страхах призовників перед мобілізацією. За винагороду він обіцяв "підчистити" державні реєстри.

А на Закарпатті до суду відправлена справа молодика, який організував нелегальний продаж автівок для ЗСУ від закордонних волонтерів. Замість передової транспорт опинявся у випадкових покупців.

суд ЗСУ Суми благодійність судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
