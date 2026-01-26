Відео
Головна Новини дня Бізнес на гуманітарці — закарпатець продавав авто для ЗСУ

Бізнес на гуманітарці — закарпатець продавав авто для ЗСУ

Дата публікації: 26 січня 2026 01:03
Машини для фронту на продаж — на Закарпатті викрили ділка
Слідчі дії стосовно справи про гуманітарну допомогу. Фото: ГУНП в Закарпатській області

25-річний мешканець Закарпаття організував нелегальний продаж автівок, які закордонні волонтери передавали для потреб Збройних Сил. Замість передової транспорт опинявся у випадкових покупців, а гроші — у кишені зловмисника.

Про затримання підозрюваного та деталі схеми повідомили на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Читайте також:

Ремонтник замість волонтера — як працювала схема збуту

Чоловік працював у автосервісі й саме там він отримував доступ до машин. Він знав про призначення техніки, проте обміняв гідність на власну кишеню. Правоохоронці задокументували факти продажу гуманітарного транспорту третім особам.

Сума наживи склала 680 тисяч гривень. Усі кошти підозрюваний витратив на власні потреби.

Справа вже у суді

Суд уже обрав запобіжний захід. Фігуранта відправили під варту, проте закон дозволяє йому вийти під заставу. Слідчі інкримінують чоловіку продаж товарів гуманітарної допомоги з метою прибутку під час воєнного стану.

Покарання буде суворим — закарпатцю загрожує сім років в'язниці. Суд також може конфіскувати його майно.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті оголосили підозру місцевому депутату за незадекларовані мільйони. Мав декілька елітних авто та "золотий будинок".

А у Києві відкрите кримінальне впровадження щодо начальника одного з управлінь Голосіївської РДА. Він підозрюється у заволодінні майже мільйоном гривень бюджетних коштів

суд Закарпаття гуманітарна допомога прокуратура судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
