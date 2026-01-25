На Закарпатті оголосили підозру місцевому депутату — має золотий будинок та незадекларовані мільйони

Процесуальні дії в будинку депутата Берегівської районної ради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Закарпатська обласна прокуратура оголосила підозру депутату Берегівської районної ради, який не задекларував мільйони гривень, елітні авто та будинок, якому за кількістю золота в інтер'єрі може позаздрити сам Трамп з його Мар-а-Лаго. Зараз триває слідство.

Про це повідомила прокуратура Закарпаття у Facebook.

Що слідчі знайшли у "золотого депутата"

Представники прокуратури під час слідчих дій у депутата Берегівської районної ради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Слідчих зацікавило, що у декларації за 2022 рік депутат умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень, в тому числі і елітний Ford Mustang. Найбільше запитань викликала операція з Mercedes-Benz S-Class. У жовтні 2022 року обранець купив цей автомобіль за 3,75 мільйона гривень.

Слідчі дії у депутата Берегівської районної ради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Математика не зійшлася. За останні 20 років депутат офіційно заробив менше ніж 227 тисяч гривень. Звідки взялися мільйони — невідомо.

Справу кваліфікували як легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та подання недостовірних відомостей. Тепер депутату загрожує кримінальна відповідальність. Досудове розслідування ведуть слідчі ГУНП в Закарпатській області.

