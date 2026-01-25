Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Як у Трампа — прокурори взялись за депутата із "золотим будинком"

Як у Трампа — прокурори взялись за депутата із "золотим будинком"

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 03:57
На Закарпатті оголосили підозру місцевому депутату — має золотий будинок та незадекларовані мільйони
Процесуальні дії в будинку депутата Берегівської районної ради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Закарпатська обласна прокуратура оголосила підозру депутату Берегівської районної ради, який не задекларував мільйони гривень, елітні авто та будинок, якому за кількістю золота в інтер'єрі може позаздрити сам Трамп з його Мар-а-Лаго. Зараз триває слідство.

Про це повідомила прокуратура Закарпаття у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що слідчі знайшли у "золотого депутата"

Як у Трампа - прокурори взялись за депутата із "золотим будинком" - фото 1
Представники прокуратури під час слідчих дій у депутата Берегівської районної ради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Слідчих зацікавило, що у декларації за 2022 рік депутат умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень, в тому числі і елітний Ford Mustang. Найбільше запитань викликала операція з Mercedes-Benz S-Class. У жовтні 2022 року обранець купив цей автомобіль за 3,75 мільйона гривень.

Як у Трампа - прокурори взялись за депутата із "золотим будинком" - фото 2
Слідчі дії у депутата Берегівської районної ради. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Математика не зійшлася. За останні 20 років депутат офіційно заробив менше ніж 227 тисяч гривень. Звідки взялися мільйони — невідомо.

Справу кваліфікували як легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та подання недостовірних відомостей. Тепер депутату загрожує кримінальна відповідальність. Досудове розслідування ведуть слідчі ГУНП в Закарпатській області. 

Раніше повідомлялось, що у Києві під слідством опинився начальник одного з управлінь Голосіївської РДА. Підозрюється у заволодінні майже мільйоном гривень бюджетних коштів

Нагадаємо, що в Одесі за ремонт будівлі МВС взялася компанія з "плівок Міндіча".

корупція Закарпаття місцеві депутати прокуратура підозра слідство
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації