Главная Новости дня Как у Трампа — прокуроры взялись за депутата с "золотым домом"

Как у Трампа — прокуроры взялись за депутата с "золотым домом"

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 03:57
На Закарпатье объявили подозрение местному депутату — имеет золотой дом и незадекларированные миллионы
Процессуальные действия в доме депутата Береговского районного совета. Фото: Закарпатская областная прокуратура

Закарпатская областная прокуратура объявила подозрение депутату Береговского районного совета, который не задекларировал миллионы гривен, элитные авто и дом, которому по количеству золота в интерьере может позавидовать сам Трамп с его Мар-а-Лаго. Сейчас идет следствие.

Об этом сообщила прокуратура Закарпатья в Facebook.

Что следователи нашли у "золотого депутата"

Як у Трампа - прокурори взялись за депутата із "золотим будинком" - фото 1
Представители прокуратуры во время следственных действий у депутата Береговского районного совета. Фото: Закарпатская областная прокуратура

Следователей заинтересовало, что в декларации за 2022 год депутат умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен, в том числе и элитный Ford Mustang. Больше всего вопросов вызвала операция с Mercedes-Benz S-Class. В октябре 2022 года избранник купил этот автомобиль за 3,75 миллиона гривен.

Як у Трампа - прокурори взялись за депутата із "золотим будинком" - фото 2
Следственные действия у депутата Береговского районного совета. Фото: Закарпатская областная прокуратура

Математика не сошлась. За последние 20 лет депутат официально заработал менее 227 тысяч гривен. Откуда взялись миллионы — неизвестно.

Дело квалифицировали как легализацию имущества, добытого преступным путем, и представление недостоверных сведений. Теперь депутату грозит уголовная ответственность. Досудебное расследование ведут следователи ГУНП в Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве под следствием оказался начальник одного из управлений Голосеевской РГА. Подозревается в завладении почти миллионом гривен бюджетных средств.

Напомним, что в Одессе за ремонт здания МВД взялась компания с "пленок Миндича".

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
