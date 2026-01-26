Машины для фронта на продажу — на Закарпатье разоблачили дельца

Следственные действия в деле о гуманитарной помощи. Фото: ГУНП в Закарпатской области

25-летний житель Закарпатья организовал нелегальную продажу автомобилей, которые зарубежные волонтеры передавали для нужд Вооруженных Сил. Вместо передовой транспорт оказывался у случайных покупателей, а деньги — в кармане злоумышленника.

О задержании подозреваемого и детали схемы сообщили на официальном сайте ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Ремонтник вместо волонтера — как работала схема сбыта

Мужчина работал в автосервисе и именно там он получал доступ к машинам. Он знал о назначении техники, однако обменял достоинство на собственный карман. Правоохранители задокументировали факты продажи гуманитарного транспорта третьим лицам.

Сумма наживы составила 680 тысяч гривен. Все средства подозреваемый потратил на собственные нужды.

Дело уже в суде

Суд уже избрал меру пресечения. Фигуранта отправили под стражу, однако закон позволяет ему выйти под залог. Следователи инкриминируют мужчине продажу товаров гуманитарной помощи с целью прибыли во время военного положения.

Наказание будет суровым — закарпатцу грозит семь лет тюрьмы. Суд также может конфисковать его имущество.

