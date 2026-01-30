Суд над благотворительным фондом в Сумах — разворовали 4,7 млн грн донатов

Следственные действия в благотворительном фонде. Фото: Нацполиция Сумской области

Четверо жителей Сумщины предстанут перед судом за присвоение почти пяти миллионов гривен благотворительных взносов. Обвиняемые собирали деньги якобы на нужды Вооруженных Сил Украины, но часть средств тратили на ювелирные изделия и дорогие рестораны.

О завершении расследования сообщили в Главном управлении Нацполиции Сумщины.

Как работала схема с миллионными сборами на ВСУ

Следователи выяснили, что фонд работал с 2022 года. Именно тогда 27-летний мужчина возглавил благотворительную организацию. Он запустил масштабные сборы в соцсетях. Украинцы отдавали последнее, чтобы помочь ВСУ и тогда к своей схеме делец привлек еще трех знакомых. Их банковские карты стали основными терминалами для приема пожертвований. Никаких официальных договоров группа не подписывала.

В течение двух лет организаторы декларировали помощь армии и гражданским. В целом люди перечислили им более 12,5 миллиона гривен. Следствие установило шокирующий факт. Почти 4 миллиона 685 тысяч гривен пошли не на фронт. Деньги просто воровали — дельцы их тратили на личные нужды: покупали украшения, посещали рестораны и развлекались за чужой счет.

Адвокат обвиняемых пока отказывается комментировать обвинения. Защитник пообещал озвучить свою позицию уже непосредственно в суде.

Что может решить суд

На официальном сайте суда уже появился график — подготовительное заседание назначили на 5 февраля. Действия фигурантов квалифицировали как незаконное использование благотворительных пожертвований в особо крупных размерах.

Это серьезная статья. Если вину докажут, мужчинам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы. Суд также может конфисковать все их имущество.

