Обстріл Сум 24 листопада - що відомо

У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто
У понеділок, 24 листопада, російські війська завдали чергового удару по Сумах. Під час обстрілу рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та розпочали гасіння пожежі, спричиненої попереднім ударом.
Про це повідомляє ДСНС у Telegram.
Атака РФ на Суми
Саме в цей момент ворог здійснив повторну атаку за допомогою безпілотного літального апарату. Ця атака не була випадковою — влучання було прицільним по пожежному автомобілю, техніці, яку неможливо сплутати. Внаслідок прямого попадання автомобіль повністю знищено.
На щастя, весь особовий склад рятувальників встиг перейти в укриття і не постраждав.
У ДСНС наголосили, що цей удар демонструє цинічне нехтування ворогом правилами війни та людяністю. Росія продовжує воювати навіть з тими, хто рятує життя людей, підкреслюють у відомстві.
