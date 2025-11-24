Обстріл Сум 24 листопада - що відомо

Авто рятувальників палає після удару. Фото: ДСНС

У понеділок, 24 листопада, російські війська завдали чергового удару по Сумах. Під час обстрілу рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та розпочали гасіння пожежі, спричиненої попереднім ударом.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Атака РФ на Суми

Саме в цей момент ворог здійснив повторну атаку за допомогою безпілотного літального апарату. Ця атака не була випадковою — влучання було прицільним по пожежному автомобілю, техніці, яку неможливо сплутати. Внаслідок прямого попадання автомобіль повністю знищено.

На щастя, весь особовий склад рятувальників встиг перейти в укриття і не постраждав.

У ДСНС наголосили, що цей удар демонструє цинічне нехтування ворогом правилами війни та людяністю. Росія продовжує воювати навіть з тими, хто рятує життя людей, підкреслюють у відомстві.

Наслідки обстрілу авто ДСНС. Фото: ДСНС

Атака на авто ДСНС. Фото: ДСНС

