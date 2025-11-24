Відео
Україна
У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто

У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 20:42
Оновлено: 20:42
Обстріл Сум 24 листопада - що відомо
Авто рятувальників палає після удару. Фото: ДСНС

У понеділок, 24 листопада, російські війська завдали чергового удару по Сумах. Під час обстрілу рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та розпочали гасіння пожежі, спричиненої попереднім ударом.

Про це повідомляє ДСНС у Telegram.

Читайте також:
У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто - фото 1
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Атака РФ на Суми

Саме в цей момент ворог здійснив повторну атаку за допомогою безпілотного літального апарату. Ця атака не була випадковою — влучання було прицільним по пожежному автомобілю, техніці, яку неможливо сплутати. Внаслідок прямого попадання автомобіль повністю знищено.

На щастя, весь особовий склад рятувальників встиг перейти в укриття і не постраждав.

У ДСНС наголосили, що цей удар демонструє цинічне нехтування ворогом правилами війни та людяністю. Росія продовжує воювати навіть з тими, хто рятує життя людей, підкреслюють у відомстві.

У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто - фото 2
Наслідки обстрілу авто ДСНС. Фото: ДСНС
У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто - фото 3
Атака на авто ДСНС. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Одесу. У місті пролунали вибухи.

До цього у Чернігові пролунав потужний вибух. Він було чути на півночі міста.

війна ДСНС Суми обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
