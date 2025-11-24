Обстрел Сум 24 ноября - что известно

В Сумах россияне прицельно атаковали спасателей и уничтожили авто
В понедельник, 24 ноября, российские войска нанесли очередной удар по Сумам. Во время обстрела спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и начали тушение пожара, вызванного предыдущим ударом.
Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
Атака РФ на Сумы
Именно в этот момент враг совершил повторную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата. Эта атака не была случайной - попадание было прицельным по пожарному автомобилю, технике, которую невозможно спутать. В результате прямого попадания автомобиль полностью уничтожен.
К счастью, весь личный состав спасателей успел перейти в укрытие и не пострадал.
В ГСЧС отметили, что этот удар демонстрирует циничное пренебрежение врагом правилами войны и человечностью. Россия продолжает воевать даже с теми, кто спасает жизни людей, подчеркивают в ведомстве.
