Україна
В Сумах россияне прицельно атаковали спасателей и уничтожили авто

В Сумах россияне прицельно атаковали спасателей и уничтожили авто

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 20:42
обновлено: 20:42
Обстрел Сум 24 ноября - что известно
Авто спасателей пылает после удара. Фото: ГСЧС

В понедельник, 24 ноября, российские войска нанесли очередной удар по Сумам. Во время обстрела спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и начали тушение пожара, вызванного предыдущим ударом.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Читайте также:
У Сумах росіяни прицільно атакували рятувальників і знищили авто - фото 1
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Атака РФ на Сумы

Именно в этот момент враг совершил повторную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата. Эта атака не была случайной - попадание было прицельным по пожарному автомобилю, технике, которую невозможно спутать. В результате прямого попадания автомобиль полностью уничтожен.

К счастью, весь личный состав спасателей успел перейти в укрытие и не пострадал.

В ГСЧС отметили, что этот удар демонстрирует циничное пренебрежение врагом правилами войны и человечностью. Россия продолжает воевать даже с теми, кто спасает жизни людей, подчеркивают в ведомстве.

Росіяни атакували рятувальників
Последствия обстрела авто ГСЧС. Фото: ГСЧС
Обстрел авто в Сумах
Атака на авто ГСЧС. Фото: ГСЧС

Напомним, что сегодня вечером россияне обстреляли Одессу. В городе прогремели взрывы.

До этого в Чернигове прогремел мощный взрыв. Он был слышен на севере города.

война ГСЧС Сумы обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
