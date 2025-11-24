Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові пролунав потужний вибух — що відомо

У Чернігові пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 10:08
Оновлено: 10:36
Вибух у Чернігові 24 листопада — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок, 24 листопада, у Чернігові пролунав потужний вибух. Вибух було чути на півночі міста, ймовірно, через падіння російського дрона.

Про це інформують начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та пресслужба Чернігівської міської ради у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Чернігові 24 листопада — що відомо

Сьогодні, 24 листопада, у Чернігові близько 09:40 пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Наслідки уточнюються.

"Пролунав черговий вибух на півночі міста. Інформація по наслідках уточнюється", — написав Дмитро Брижинський.

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Чернігові

Вибух у Чернігові
Карта тривог на момент вибуху у Чернігові/alerts.in.ua

Нагадаємо, що 23 листопада ввечері російські окупанти атакували Харків дронами.

Згодом у поліції показали наслідки масованого удару РФ по Харкову.

вибух Чернігів обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації