Вибух у Чернігові 24 листопада — що відомо

У Чернігові пролунав потужний вибух — що відомо
У понеділок, 24 листопада, у Чернігові пролунав потужний вибух. Вибух було чути на півночі міста, ймовірно, через падіння російського дрона.
Про це інформують начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та пресслужба Чернігівської міської ради у Telegram.
Вибухи у Чернігові 24 листопада — що відомо
Сьогодні, 24 листопада, у Чернігові близько 09:40 пролунав потужний вибух.
За попередньою інформацією, зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Наслідки уточнюються.
"Пролунав черговий вибух на півночі міста. Інформація по наслідках уточнюється", — написав Дмитро Брижинський.
Карта повітряних тривог на момент вибуху у Чернігові
Нагадаємо, що 23 листопада ввечері російські окупанти атакували Харків дронами.
Згодом у поліції показали наслідки масованого удару РФ по Харкову.
