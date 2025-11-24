Вибух у Чернігові 24 листопада — що відомо

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок, 24 листопада, у Чернігові пролунав потужний вибух. Вибух було чути на півночі міста, ймовірно, через падіння російського дрона.

Про це інформують начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та пресслужба Чернігівської міської ради у Telegram.

Вибухи у Чернігові 24 листопада — що відомо

Сьогодні, 24 листопада, у Чернігові близько 09:40 пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Наслідки уточнюються.

"Пролунав черговий вибух на півночі міста. Інформація по наслідках уточнюється", — написав Дмитро Брижинський.

Карта повітряних тривог на момент вибуху у Чернігові

Карта тривог на момент вибуху у Чернігові/alerts.in.ua

