У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей

Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Сумщині

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Сумах внаслідок російських атак кількість постраждалих зросла до 13 осіб, серед них — двоє дітей. Також підтверджено загибель чоловіка. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів, кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на ДСНС.

У Сумах зросла кількість постраждалих

Внаслідок обстрілів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння та цивільний транспорт.

Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Під ударом опинилися Суми, а також Верхньосироватська, Білопільська, Глухівська, Охтирська й Тростянецька громади. Влучання зафіксовані у житловому секторі, на об’єктах інфраструктури та в нежитлових приміщеннях.

"З перших хвилин після ударів рятувальники працюють одразу на кількох локаціях. Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та медиками надають людям усю необхідну допомогу", — зазначили у службі порятунку.

Рятувальники також повідомили, що ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок атак, та провели обстеження територій.

"Рятувальники ліквідували всі пожежі, а також проводили обстеження територій та надавали різнобічну допомогу людям", — йдеться в повідомленні.

На місцях продовжують працювати екстрені служби, триває уточнення наслідків ударів і кількості постраждалих.

Постраждалий житель Сумщини. Фото: ДСНС Сумщини

Новини.LIVE повідомляли, що у Сумах у ніч проти 26 червня російський ударний безпілотник влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього на покрівлі виникла масштабна пожежа.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на понеділок, 15 червня, два російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Сум. У Ковпаківському районі один із БпЛА влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку. Відомо щонайменше про трьох постраждалих, серед них — дитина.