Вибух у Сумах 13 липня - що відомо

Дим в небі після удару. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Сумах у неділю, 13 липня, було чутно вибух. Ворог атакував місто дронами-камікадзе.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Атака на Суми 13 липня

Повітряні сили попереджали мешканців Сум та області про рух ворожих безпілотників.

Спочатку захисники повідомили про роботу російського розвідувального дрона, а згодом у напрямку регіону окупанти запустили ударні безпілотники.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 14:20 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини загинула жінка.

А в Харківській області через ворожі атаки постраждали двоє людей, є пошкодження.