Вибух у Сумах 13 липня - що відомо

У Сумах пролунав вибух
Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 14:14
Дим в небі після удару. Ілюстративне фото: кадр з відео
У Сумах у неділю, 13 липня, було чутно вибух. Ворог атакував місто дронами-камікадзе.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Атака на Суми 13 липня
Повітряні сили попереджали мешканців Сум та області про рух ворожих безпілотників.
Спочатку захисники повідомили про роботу російського розвідувального дрона, а згодом у напрямку регіону окупанти запустили ударні безпілотники.
Зазначимо, що станом на 14:20 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини загинула жінка.
А в Харківській області через ворожі атаки постраждали двоє людей, є пошкодження.
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