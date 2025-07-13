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Головна Новини дня У Сумах пролунав вибух

У Сумах пролунав вибух

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Дата публікації: 13 липня 2025 14:14
Вибух у Сумах 13 липня - що відомо
Дим в небі після удару. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Сумах у неділю, 13 липня, було чутно вибух. Ворог атакував місто дронами-камікадзе.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Атака на Суми 13 липня

Повітряні сили попереджали мешканців Сум та області про рух ворожих безпілотників.

Спочатку захисники повідомили про роботу російського розвідувального дрона, а згодом у напрямку регіону окупанти запустили ударні безпілотники.

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Скриншот допису Повітряних сил
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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 14:20 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини загинула жінка.

А в Харківській області через ворожі атаки постраждали двоє людей, є пошкодження.

вибух Суми обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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