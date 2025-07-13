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Главная Новости дня В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

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Дата публикации 13 июля 2025 14:14
Взрыв в Сумах 13 июля - что известно
Дым в небе после удара. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Сумах в воскресенье, 13 июля, был слышен взрыв. Враг атаковал город дронами-камикадзе.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Атака на Сумы 13 июля

Воздушные силы предупреждали жителей Сум и области о движении вражеских беспилотников.

Сначала защитники сообщили о работе российского разведывательного дрона, а затем в направлении региона оккупанты запустили ударные беспилотники.

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Скриншот поста Воздушных сил
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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 14:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российского обстрела Днепропетровщины погибла женщина.

А в Харьковской области из-за вражеских атак пострадали два человека, есть повреждения.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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