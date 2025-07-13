Взрыв в Сумах 13 июля - что известно

В Сумах прогремел взрыв
Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 14:14
Дым в небе после удара. Иллюстративное фото: кадр из видео
В Сумах в воскресенье, 13 июля, был слышен взрыв. Враг атаковал город дронами-камикадзе.
Об этом сообщают местные СМИ.
Реклама
Читайте также:
Атака на Сумы 13 июля
Воздушные силы предупреждали жителей Сум и области о движении вражеских беспилотников.
Сначала защитники сообщили о работе российского разведывательного дрона, а затем в направлении региона оккупанты запустили ударные беспилотники.
Отметим, что по состоянию на 14:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, в результате российского обстрела Днепропетровщины погибла женщина.
А в Харьковской области из-за вражеских атак пострадали два человека, есть повреждения.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама