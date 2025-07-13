Взрыв в Сумах 13 июля - что известно

Дым в небе после удара. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Сумах в воскресенье, 13 июля, был слышен взрыв. Враг атаковал город дронами-камикадзе.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Атака на Сумы 13 июля

Воздушные силы предупреждали жителей Сум и области о движении вражеских беспилотников.

Сначала защитники сообщили о работе российского разведывательного дрона, а затем в направлении региона оккупанты запустили ударные беспилотники.

Скриншот поста Воздушных сил

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 14:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российского обстрела Днепропетровщины погибла женщина.

А в Харьковской области из-за вражеских атак пострадали два человека, есть повреждения.