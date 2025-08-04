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У Сумах пролунав гучний вибух

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 21:56
Вибух у Сумах 4 серпня - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео

У понеділок, 4 серпня, російські війська обстріляли Суми. У місті було чутно гучний вибух.

Про це повідомляє канал Суспільне Суми.

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У Сумах пролунав гучний вибух - фото 1
Пост Суспільне Суми. Фото: скриншот

Що відомо про вибух у Сумах

"У Сумах було чути вибух", — говориться у повідомленні.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку БпЛА на місто.

У Сумах пролунав гучний вибух - фото 2
Пост Повітряних сил. Фото: скриншот

"БпЛА на Сумщині, курс південний/південно-західний", — говориться у повідомленні.

Проте пізніше Повітряні сили ЗСУ написали, що росіяни скинули керовані авіабомби на Сумщину.

У Сумах пролунав гучний вибух - фото 3
Пост Повітряних сил. Фото: скриншот

"КАБи на Сумщину", — написали ПС.

У Сумській міській раді прокоментували наслідки вибуху.

"Вибух, який щойно пролунав у місті, не завдав шкоди — обійшлося без постраждалих", — заявив в. о. міського голови Артем Кобзар. 

Він додав, що наразі на місці працюють усі відповідні служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що нещодавно було чутно вибух на Київщині. Через ворожий обстріл там працювало ППО.

До цього на Хмельниччині пролунали вибухи. Тоді ППО знешкодила ворожу ціль.

вибух Суми обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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