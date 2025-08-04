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Главная Новости дня В Сумах прогремел громкий взрыв

В Сумах прогремел громкий взрыв

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 21:56
Взрыв в Сумах 4 августа - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В понедельник, 4 августа, российские войска обстреляли Сумы. В городе был слышен громкий взрыв.

Об этом сообщает канал Суспільне Суми.

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Пост Суспільне Суми. Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Сумах

"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об атаке БпЛА на город.

У Сумах пролунав гучний вибух - фото 2
Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

"БпЛА на Сумщине, курс южный/юго-западный", — говорится в сообщении.

Однако позже Воздушные силы ВСУ написали, что россияне сбросили управляемые авиабомбы на Сумщину.

У Сумах пролунав гучний вибух - фото 3
Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

"КАБы на Сумщину", — написали ПС.

В Сумском городском совете прокомментировали последствия взрыва.

"Взрыв, который только что прогремел в городе, не нанес ущерба - обошлось без пострадавших", — заявил и. о. городского головы Артем Кобзарь.

Он добавил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, что недавно был слышен взрыв на Киевщине. Из-за вражеского обстрела там работало ПВО.

До этого в Хмельницкой области прогремели взрывы. Тогда ПВО обезвредила вражескую цель.

взрыв Сумы обстрелы война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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