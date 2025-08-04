Обстріл Хмельниччини 4 серпня — в області пролунали вибухи

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок, 4 серпня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Регіон перебуває під ударом ворожого озброєння.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

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Як повідомив голова держадміністрації, силам ППО вдалося знешкодити ціль. Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування в області не надходила.

"Сьогодні під час сигналу "Повітряна тривога" повітряний простір області було порушено ворожими літальними об'єктами. Є збиття. Про деталі повідомлю пізніше. Інформації щодо пошкоджень чи травмованих не надходило", — повідомив очільник області.

Заява Сергія Тюріна. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, ворог завдав 405 ударів по Запорізькій області протягом минулої доби.

А також в ніч проти 4 серпня армія РФ атакувала Одещину.