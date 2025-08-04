Обстріл Хмельниччини 4 серпня — в області пролунали вибухи

На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
У понеділок, 4 серпня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Регіон перебуває під ударом ворожого озброєння.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.
Армія РФ атакувала Хмельниччину
Як повідомив голова держадміністрації, силам ППО вдалося знешкодити ціль. Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування в області не надходила.
"Сьогодні під час сигналу "Повітряна тривога" повітряний простір області було порушено ворожими літальними об'єктами. Є збиття. Про деталі повідомлю пізніше. Інформації щодо пошкоджень чи травмованих не надходило", — повідомив очільник області.
Нагадаємо, ворог завдав 405 ударів по Запорізькій області протягом минулої доби.
А також в ніч проти 4 серпня армія РФ атакувала Одещину.
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