Обстрел Хмельницкой области 4 августа — в области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели мощные взрывы
В понедельник, 4 августа, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Регион находится под ударом вражеского вооружения.
Об этом сообщает глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
Армия РФ атаковала Хмельницкую область
Как сообщил председатель госадминистрации, силам ПВО удалось обезвредить цель. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях в области не поступала.
"Сегодня во время сигнала "Воздушная тревога" воздушное пространство области было нарушено вражескими летательными объектами. Есть сбитие. О деталях сообщу позже. Информации о повреждениях или травмированных не поступало", — сообщил глава области.
Напомним, враг нанес 405 ударов по Запорожской области в течение минувших суток.
А также в ночь на 4 августа армия РФ атаковала Одесскую область.
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