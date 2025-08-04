Обстрел Хмельницкой области 4 августа — в области прогремели взрывы

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

В понедельник, 4 августа, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Регион находится под ударом вражеского вооружения.

Об этом сообщает глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

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Как сообщил председатель госадминистрации, силам ПВО удалось обезвредить цель. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях в области не поступала.

"Сегодня во время сигнала "Воздушная тревога" воздушное пространство области было нарушено вражескими летательными объектами. Есть сбитие. О деталях сообщу позже. Информации о повреждениях или травмированных не поступало", — сообщил глава области.

Заявление Сергея Тюрина. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, враг нанес 405 ударов по Запорожской области в течение минувших суток.

А также в ночь на 4 августа армия РФ атаковала Одесскую область.