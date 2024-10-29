Війна в Україні — у Сумах пролунав вибух

У Сумах пролунав гучний вибух
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України. У Сумах було чути вибух.
Про це повідомляє "Суспільне" у вівторок, 29 жовтня.
Вибух у Сумах
Вранці 29 жовтня у Сумах пролунав гучний вибух. З 08:22 у місті та області оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. А також про пуски КАБів на Суми.
Саном на 09:47 загроза триває для трьох регіонів — повітряну тривогу оголошено у Сумській, Одеській та Донецькій областях.
Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська армія атакувала Київ. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Солом'янському районі постраждало п'ятеро осіб.
Також ми повідомляли про те, що під час нічної атаки на Херсонщину один із російських снарядів влучив в оселю у Станіславі, внаслідок чого є постраждалі серед яких є діти.
Читайте Новини.LIVE!