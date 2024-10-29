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У Сумах пролунав гучний вибух

29 жовтня 2024 09:40
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — у Сумах пролунав вибух
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України. У Сумах було чути вибух.

Про це повідомляє "Суспільне" у вівторок, 29 жовтня.

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Вибух у Сумах

Вранці 29 жовтня у Сумах пролунав гучний вибух. З 08:22 у місті та області оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. А також про пуски КАБів на Суми.

У Сумах пролунав гучний вибух - фото 1

Саном на 09:47 загроза триває для трьох регіонів — повітряну тривогу оголошено у Сумській, Одеській та Донецькій областях. 

повітряна тривога
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська армія атакувала Київ. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Солом'янському районі постраждало п'ятеро осіб.

Також ми повідомляли про те, що під час нічної атаки на Херсонщину один із російських снарядів влучив в оселю у Станіславі, внаслідок чого є постраждалі серед яких є діти.

Суми Повітряні Сили ЗСУ вибух обстріли війна в Україні атака

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