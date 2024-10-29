Война в Украине — в Сумах раздался взрыв

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В Сумах был слышен взрыв.

Об этом сообщает "Cуспільне" во вторник, 29 октября.

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Взрыв в Сумах

Утром 29 октября в Сумах раздался громкий взрыв. С 08:22 в городе и области объявлена воздушная тревога.

В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. А также о пусках КАБов на Сумы.

Саном на 09:47 угроза продолжается для трех регионов — воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской и Донецкой областях.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 октября российская армия атаковала Киев. В результате падения обломков вражеского дрона в Соломенском районе пострадали пять человек.

Также мы сообщали о том, что во время ночной атаки на Херсонщину один из российских снарядов попал в дом в Станиславе, в результате чего есть пострадавшие, среди которых — дети.