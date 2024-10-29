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Окупанти поранили дітей на Херсонщині — в якому вони стані

29 жовтня 2024 09:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Станіславі на Херсонщині постраждали діти внаслідок російського обстрілу
Лікарі надають допомогу. Фото ілюстративне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Окупанти атакували вночі Херсонську область. Один із снарядів влучив в оселю у Станіславі, внаслідок чого є постраждалі серед яких є діти.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок атаки постраждали двоє дорослих і двоє дітей. 

"У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомив Олександр Прокудін.

Також відомо, що через ворожий обстріл 44-річна жінка отримала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. А у 51-річного чоловіка діагностували вибухову травму і контузію. 

"Наразі усі потерпілі перебувають у лікарнях. Вони – під наглядом наших медиків, отримують усю необхідну допомогу", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти атакували житловий квартал Основ'янського району у Харкові, мер міста заявив про зміну тактики атаки ворогів. 

Також глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки російської атаки у Кривому Розі.

обстріли війна в Україні поранення Херсонська область діти

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