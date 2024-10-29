У Станіславі на Херсонщині постраждали діти внаслідок російського обстрілу

Лікарі надають допомогу. Фото ілюстративне: УНІАН

Окупанти атакували вночі Херсонську область. Один із снарядів влучив в оселю у Станіславі, внаслідок чого є постраждалі серед яких є діти.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Внаслідок атаки постраждали двоє дорослих і двоє дітей.

"У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітлахів медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомив Олександр Прокудін.

Також відомо, що через ворожий обстріл 44-річна жінка отримала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. А у 51-річного чоловіка діагностували вибухову травму і контузію.

"Наразі усі потерпілі перебувають у лікарнях. Вони – під наглядом наших медиків, отримують усю необхідну допомогу", — резюмував глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти атакували житловий квартал Основ'янського району у Харкові, мер міста заявив про зміну тактики атаки ворогів.

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