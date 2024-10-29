В Станиславе Херсонской области пострадали дети в результате российского обстрела

Врачи оказывают помощь. Фото иллюстративное: УНИАН

Оккупанты атаковали ночью Херсонскую область. Один из снарядов попал в дом в Станиславе, в результате чего есть пострадавшие, среди которых и дети.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Кто пострадал в результате обстрела

В результате атаки пострадали двое взрослых и двое детей.

"У мальчиков, 8 и 14 лет, диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести", — сообщил Александр Прокудин.

Также известно, что из-за вражеских обстрелов 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги. А у 51-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и контузию.

"В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах. Они под наблюдением наших медиков, получают всю необходимую помощь", — резюмировал глава ОВА.

Напомним, оккупанты атаковали жилой квартал Основянского района в Харькове, мэр города заявил об изменении тактики атаки врагов.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о последствиях российской атаки в Кривом Роге.