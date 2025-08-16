Вибух у Сумах - що відомо

У Сумах прогримів вибух
Сьогодні, 16 серпня, близько 12:00 у Сумах прогримів вибух. Про причини поки невідомо.
Про це повідомляє "Суспільне".
Що відомо про вибух у Сумах
Офіційної інформації наразі немає.
Карта повітряних тривог під час вибуху мала такий вигляд:
Нагадаємо, вчора, 15 серпня, у день саміту на Алясці російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки на Дніпровський район постраждав 62-річний чоловік, його госпіталізували. Також понівечені три автівки.
Крім того, пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, п'ять багатоквартирних будинків. А також приватна оселя, ще дві — зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто.
Також ми писали, що сенатор Грем припустив, коли може закінчитися війна в Україні.
Читайте Новини.LIVE!