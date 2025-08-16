Відео
У Сумах прогримів вибух

У Сумах прогримів вибух

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:13
Вибух у Сумах - що відомо
Дим у небі. Ілюстративне фото: Pixabay

Сьогодні, 16 серпня, близько 12:00 у Сумах прогримів вибух. Про причини поки невідомо.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:
скрін
Допис "Супільного". Фото: скриншот

Що відомо про вибух у Сумах

Офіційної інформації наразі немає.

Карта повітряних тривог під час вибуху мала такий вигляд:

карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог на момент вибуху. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 15 серпня, у день саміту на Алясці російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки на Дніпровський район постраждав 62-річний чоловік, його госпіталізували. Також понівечені три автівки. 

Крім того, пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, п'ять багатоквартирних будинків. А також приватна оселя, ще дві — зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто. 

Також ми писали, що сенатор Грем припустив, коли може закінчитися війна в Україні. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
