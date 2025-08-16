Видео
Україна
Видео

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 12:13
Взрыв в Сумах - что известно
Дым в небе. Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 16 августа, около 12:00 в Сумах прогремел взрыв. О причинах пока неизвестно.

Об этом сообщает "Суспільне".

скрін
Сообщение "Супильного". Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Сумах

Официальной информации пока нет.

Карта воздушных тревог во время взрыва выглядела так:

карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог на момент взрыва. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 15 августа, в день саммита на Аляске российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки на Днепровский район пострадал 62-летний мужчина, его госпитализировали. Также изуродованы три автомобиля.

Кроме того, повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, пять многоквартирных домов. А также частный дом, еще два — загорелись, огонь потушили. Изуродованы гараж и авто.

Также мы писали, что сенатор Грэм предположил, когда может закончиться война в Украине.

взрыв россияне Сумы оккупанты война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
