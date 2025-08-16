Взрыв в Сумах - что известно

В Сумах прогремел взрыв
Сегодня, 16 августа, около 12:00 в Сумах прогремел взрыв. О причинах пока неизвестно.
Об этом сообщает "Суспільне".
Что известно о взрыве в Сумах
Официальной информации пока нет.
Карта воздушных тревог во время взрыва выглядела так:
Напомним, вчера, 15 августа, в день саммита на Аляске российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки на Днепровский район пострадал 62-летний мужчина, его госпитализировали. Также изуродованы три автомобиля.
Кроме того, повреждены агрофирма, предприятие, инфраструктура, пять многоквартирных домов. А также частный дом, еще два — загорелись, огонь потушили. Изуродованы гараж и авто.
