Росія атакувала Сумщину дронами 8 серпня — поранено людину

Пожежа в будинку. Фото: Сумська ОВА

В ніч проти 8 серпня російські війська знову завдали удару по Сумській області, застосувавши ударні безпілотники. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала інфраструктура одразу в кількох громадах.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

У Сумській громаді ворожі БпЛА пошкодили магазин, кілька нежитлових будівель і транспортні засоби. Внаслідок обстрілу постраждав 54-річний чоловік, якому надали медичну допомогу — він лікується амбулаторно.

Не менш складною була ситуація в Шосткинській громаді, де зафіксовано влучання трьох дронів-камікадзе. Вибухами пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, автомобілі та об’єкти соціальної інфраструктури.

Наразі фахівці продовжують обстеження постраждалих територій, працюють рятувальники та комунальні служби. Масштаби руйнувань ще уточнюються. За словами Григорова, всі постраждалі від обстрілу отримають необхідну допомогу.

