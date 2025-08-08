Россия атаковала Сумскую область дронами 8 августа — ранен человек

Пожар в доме. Фото: Сумская ОГА

В ночь на 8 августа российские войска снова нанесли удар по Сумской области, применив ударные беспилотники. В результате атаки повреждения получила инфраструктура сразу в нескольких громадах.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В Сумской громаде вражеские БпЛА повредили магазин, несколько нежилых зданий и транспортные средства. В результате обстрела пострадал 54-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь — он лечится амбулаторно.

Не менее сложной была ситуация в Шосткинской громаде, где зафиксировано попадание трех дронов-камикадзе. Взрывами повреждены несколько многоэтажных жилых домов, автомобили и объекты социальной инфраструктуры.

Сейчас специалисты продолжают обследование пострадавших территорий, работают спасатели и коммунальные службы. Масштабы разрушений еще уточняются. По словам Григорова, все пострадавшие от обстрела получат необходимую помощь.

