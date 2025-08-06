Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Щоденні атаки — у ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині

Щоденні атаки — у ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 13:21
Речник ДПСУ розповів про ситуацію на Сумщині
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Демченко/Facebook

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, яка наразі ситуація в Сумській області. За його словами, російські окупанти щодня обстрілюють регіон з різних видів озброєння.

Про це Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 6 серпня.

Реклама
Читайте також:

Речник ДПСУ про ситуацію на Сумщині

За словами представника Держприкордонслужби, наразі у Сумській області відбуваються щоденні штурми. Російські окупанти кидають піхоту без техніки, але прорватися не можуть.

"Власне кордон з Росією в межах Сумської області — це близько 550 кілометрів. І в першу чергу, якщо говорити про всю протяжність і кордону, і прикордоння України — на жаль, це щоденні обстріли. Ворог не припиняє здійснювати обстріли. Тут різноманітне озброєння", — розповів Демченко.

А також зазначив, що ворог щодня обстрілює Сумську область із мінометів, артилерії, авіації, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи цивільних.

"На невеличкому відтинку, застосовуючи тактику малих піхотних груп, противник продовжує намагатися просунутися вглиб території України. Але досягти якихось результатів не може. Бо всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку (це і підрозділи ЗСУ, і смуги оборони мають підрозділи Державної прикордонної служби), десятками ці піхотні групи ворога знищують як вбитими, так і пораненими", — наголосив речник ДПСУ.

А також зауважив, що техніки для прориву кордону або для наступальних дій ворог тут не використовує.

Нещодавно в суботу, 2 серпня, російські загарбники атакували Сумську область — одна дитина загинула, один підліток у важкому стані.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 1 серпня, російські війська атакували Сумську область — дрони влучили по обʼєктах цивільної інфраструктури.

Сумська область обстріли війна в Україні атака Андрій Демченко
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації