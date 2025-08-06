Речник ДПСУ розповів про ситуацію на Сумщині

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Демченко/Facebook

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, яка наразі ситуація в Сумській області. За його словами, російські окупанти щодня обстрілюють регіон з різних видів озброєння.

Про це Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 6 серпня.

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За словами представника Держприкордонслужби, наразі у Сумській області відбуваються щоденні штурми. Російські окупанти кидають піхоту без техніки, але прорватися не можуть.

"Власне кордон з Росією в межах Сумської області — це близько 550 кілометрів. І в першу чергу, якщо говорити про всю протяжність і кордону, і прикордоння України — на жаль, це щоденні обстріли. Ворог не припиняє здійснювати обстріли. Тут різноманітне озброєння", — розповів Демченко.

А також зазначив, що ворог щодня обстрілює Сумську область із мінометів, артилерії, авіації, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи цивільних.

"На невеличкому відтинку, застосовуючи тактику малих піхотних груп, противник продовжує намагатися просунутися вглиб території України. Але досягти якихось результатів не може. Бо всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку (це і підрозділи ЗСУ, і смуги оборони мають підрозділи Державної прикордонної служби), десятками ці піхотні групи ворога знищують як вбитими, так і пораненими", — наголосив речник ДПСУ.

А також зауважив, що техніки для прориву кордону або для наступальних дій ворог тут не використовує.

Нещодавно в суботу, 2 серпня, російські загарбники атакували Сумську область — одна дитина загинула, один підліток у важкому стані.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 1 серпня, російські війська атакували Сумську область — дрони влучили по обʼєктах цивільної інфраструктури.