Спикер ГПСУ рассказал о ситуации на Сумщине

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: Демченко/Facebook

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, какая сейчас ситуация в Сумской области. По его словам, российские оккупанты ежедневно обстреливают регион из различных видов вооружения.

Об этом Демченко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 6 августа.

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По словам представителя Госпогранслужбы, сейчас в Сумской области происходят ежедневные штурмы. Российские оккупанты бросают пехоту без техники, но прорваться не могут.

"Собственно граница с Россией в пределах Сумской области — это около 550 километров. И в первую очередь, если говорить о всей протяженности и границы, и приграничья Украины — к сожалению, это ежедневные обстрелы. Враг не прекращает осуществлять обстрелы. Здесь разнообразное вооружение", — рассказал Демченко.

А также отметил, что враг ежедневно обстреливает Сумскую область из минометов, артиллерии, авиации, уничтожая инфраструктуру и убивая гражданских.

"На небольшом отрезке, применяя тактику малых пехотных групп, противник продолжает пытаться продвинуться вглубь территории Украины. Но достичь каких-то результатов не может. Потому что все составляющие Сил обороны, которые находятся на этом направлении (это и подразделения ВСУ, и полосы обороны имеют подразделения Государственной пограничной службы), десятками эти пехотные группы врага уничтожают как убитыми, так и ранеными", — подчеркнул спикер ГПСУ.

А также отметил, что техники для прорыва границы или для наступательных действий враг здесь не использует.

Недавно в субботу, 2 августа, российские захватчики атаковали Сумскую область — один ребенок погиб, один подросток в тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 1 августа, российские войска атаковали Сумскую область — дроны попали по объектам гражданской инфраструктуры.