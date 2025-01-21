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У столиці Гаїті обстріляли фургон посольства США

21 січня 2025 00:45
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про напад банди на фургон посольства США на Гаїті
Учасники озброєної банди. Фото: miamiherald.com
Чекарьова Марія - редактор

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі учасники озброєної банди відкрили вогонь по броньованому фургону американського посольства. Унаслідок нападу зазнав поранень чоловік.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомило видання Miami Herald.

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Чоловік, який постраждав через напад, працює в житловому комплексі посольства. Він потрапив від обстріл, коли разом зі своїми колегами прямував на роботу. Потерпілого госпіталізували. Його стан стабільний.

У Державному департаменті США цей інцидент поки що не коментували.

За останні три місяці озброєні групи вже вдруге атакують активи посольства США в Гаїті.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року озброєні члени Банди на Гаїті здійснили збройний напад на жителів Порт-Зонде. Бандити вбили щонайменше 70 людей. Ще понад шістьом тисячам містян довелося шукати прихисток у сусідніх містах.

Раніше, у березні 2024 року, Аріель Генрі через повстання гангстерів заявив, що після призначення перехідної ради та тимчасової заміни залишить посаду. Наприкінці квітня 2024 року він підписав заяву про відставку.

США напад Гаїті банда обстріли

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