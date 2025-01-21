Що відомо про напад банди на фургон посольства США на Гаїті

Учасники озброєної банди. Фото: miamiherald.com

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі учасники озброєної банди відкрили вогонь по броньованому фургону американського посольства. Унаслідок нападу зазнав поранень чоловік.

Про це в понеділок, 20 січня, повідомило видання Miami Herald.

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Чоловік, який постраждав через напад, працює в житловому комплексі посольства. Він потрапив від обстріл, коли разом зі своїми колегами прямував на роботу. Потерпілого госпіталізували. Його стан стабільний.

У Державному департаменті США цей інцидент поки що не коментували.

За останні три місяці озброєні групи вже вдруге атакують активи посольства США в Гаїті.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року озброєні члени Банди на Гаїті здійснили збройний напад на жителів Порт-Зонде. Бандити вбили щонайменше 70 людей. Ще понад шістьом тисячам містян довелося шукати прихисток у сусідніх містах.

Раніше, у березні 2024 року, Аріель Генрі через повстання гангстерів заявив, що після призначення перехідної ради та тимчасової заміни залишить посаду. Наприкінці квітня 2024 року він підписав заяву про відставку.