Что известно о нападении банды на фургон посольства США на Гаити

Участники вооруженной банды. Фото: miamiherald.com

В столице Гаити Порт-о-Пренси участники вооруженной банды открыли огонь по бронированному фургону американского посольства. В результате нападения получил ранения мужчина.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщило издание Miami Herald.

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Человек, который пострадал из-за нападения, работает в жилом комплексе посольства. Он попал под обстрел, когда вместе со своими коллегами направлялся на работу. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние стабильное.

В Государственном департаменте США этот инцидент пока не комментировали.

За последние три месяца вооруженные группы уже второй раз атакуют активы посольства США в Гаити.

Напомним, в октябре 2024 года вооруженные члены Банды на Гаити совершили вооруженное нападение на жителей Порт-Зонде. Бандиты убили по меньшей мере 70 человек. Еще более шести тысячам горожан пришлось искать убежище в соседних городах.

Ранее, в марте 2024 года, Ариэль Генри из-за восстания гангстеров заявил, что после назначения переходного совета и временной замены покинет пост. В конце апреля 2024 года он подписал заявление об отставке.