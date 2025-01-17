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У США зізналися в таємній допомозі Україні — деталі NYT

17 січня 2025 21:36
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Таємна допомога Україні від США — ЗМІ дізналися подробиці
Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом США Джо Байденом. Фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Адміністрація президента США Джо Байдена розкрила таємну інформацію про допомогу Україні у виробництві безпілотників. За словами окремих посадовців, це мало "реальний стратегічний вплив" на війну Росії проти України.

Про це повідомляє видання The New York Times у п'ятницю, 17 січня.

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Допомога США в розвитку БпЛА

За даними видання, про значну частину від усієї допомоги США — ракети, системи ППО, танки, артилерію та навчання — було оголошено суспільству, однак частинка цієї підтримки залишилася в тіні, а саме підтримка у розробці нового покоління дронів. Окрім технічної підтримки, США надали також 1,5 мільярда доларів восени 2024 року на збільшення виробництва безпілотників в Україні.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що це мало "реальний стратегічний вплив" на війну.

"Ми бачили, як БпЛА стають все більш центральними для бойових дій в Україні і будуть центральними для всіх майбутніх бойових дій", — цитує видання слова посадовця.

Видання також зазначає, що США, окрім фінансування виробництва та закупівлі запчастин, налагодили зв'язки між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками дронів. За словами Саллівана, допомога над виготовленням та модернізацією безпілотників почалася після першого контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

На думку американських чиновників, фінансування допомогло українським БпЛА стати більш ефективними та смертоносними, про що свідчить знищення чверті російського Чорноморського флоту українськими морськими дронами та уповільнення російського наступу на сході країни. Ба більше, Салліван додав, що розвиток української індустрії безпілотників вплинув і на власну оборонну промисловість Сполучених Штатів.

Допомога з безпілотниками від інших країн

Нагадаємо, що Велика Британія заявила про створення міжнародної коаліції з постачання безпілотників Україні. Країна разом із партнерами має намір доставити Україні БпЛА на суму 54 мільйони євро.

Також розпочала масштабне виробництво безпілотників для України Польща. Відомо, що в країні вже побудували завод українського оборонно-промислового комплексу.

Додамо, що благодійники із США передали українським військовим безпілотний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV.

США фінансова допомога безпілотники допомога війна в Україні

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