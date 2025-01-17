Тайная помощь Украине от США — СМИ узнали подробности

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом США Джо Байденом. Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена раскрыла тайную информацию о помощи Украине в производстве беспилотников. По словам отдельных чиновников, это имело "реальное стратегическое влияние" на войну России против Украины.

Об этом сообщает издание The New York Times в пятницу, 17 января.

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Помощь США в развитии БпЛА

По данным издания, о значительной части от всей помощи США — ракеты, системы ПВО, танки, артиллерию и обучение — было объявлено обществу, однако частичка этой поддержки осталась в тени, а именно поддержка в разработке нового поколения дронов. Кроме технической поддержки, США предоставили также 1,5 миллиарда долларов осенью 2024 года на увеличение производства беспилотников в Украине.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что это имело "реальное стратегическое влияние" на войну.

"Мы видели, как БпЛА становятся все более центральными для боевых действий в Украине и будут центральными для всех будущих боевых действий", — цитирует издание слова чиновника.

Издание также отмечает, что США, кроме финансирования производства и закупки запчастей, наладили связи между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями дронов. По словам Салливана, помощь над изготовлением и модернизацией беспилотников началась после первого контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

По мнению американских чиновников, финансирование помогло украинским БпЛА стать более эффективными и смертоносными, о чем свидетельствует уничтожение четверти российского Черноморского флота украинскими морскими дронами и замедление российского наступления на востоке страны. Более того, Салливан добавил, что развитие украинской индустрии беспилотников повлияло и на собственную оборонную промышленность Соединенных Штатов.

Помощь с беспилотниками от других стран

Напомним, что Великобритания заявила о создании международной коалиции по поставке беспилотников Украине. Страна вместе с партнерами намерена доставить Украине БпЛА на сумму 54 миллиона евро.

Также начала масштабное производство беспилотников для Украины Польша. Известно, что в стране уже построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса.

Добавим, что благотворители из США передали украинским военным беспилотный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV.