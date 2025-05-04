Безсмертний полк у Вашингтоні - журналісти РФ відходили від українців

Проведення так званого "безсмертного полку" у Вашингтоні. Фото: скриншот

У Вашингтоні 6 травня відбулася хода "безсмертного полку". Зокрема, росіяни пройшли від Білого дому до меморіалу Другої світової війни, а журналісти відходили подалі від українців, щоб показати пропагандистську картинку.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів український активіст Всеволод.

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На місце так званої "акції" вийшли українські та проукраїнські активісти. Внаслідок цього російські медіа, які приїхали висвітлювати події, відходили подалі від українців, аби налаштувати свою пропагандистську картинку.

"Я побачив, як вони підлаштовують картинку, вони відходять доволі далеко. Також вони роблять ремарку, що давай відійдемо трошки далі, щоб не було чутно їхніх лозунгів. І вони підлаштовують картинку, щоб було видно на задньому фоні більший натовп людей.... Ми для того тут, щоб показати справжнє обличчя росіян. Такими своїми рухами вони хочуть замилити очі міжнародній спільноті, особливо про злочини в Україні", — сказав Всеволод.

Детальніше про так звану "акцію" росіян у Вашингтоні читайте за цим посиланням.

Також ми писали, що нещодавно родини зниклих безвісти українських військових вкотре вийшли на мирну акцію в Києві.