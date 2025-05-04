Бессмертный полк в Вашингтоне — журналисты РФ отходили от украинцев

Проведение так называемого "бессмертного полка" в Вашингтоне. Фото: скриншот

В Вашингтоне 6 мая состоялось шествие "бессмертного полка". В частности, россияне прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны, а журналисты отходили подальше от украинцев, чтобы показать пропагандистскую картинку.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал украинский активист Всеволод.

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На место так называемой "акции" вышли украинские и проукраинские активисты. В результате российские медиа, которые приехали освещать события, отходили подальше от украинцев, чтобы настроить свою пропагандистскую картинку.

"Я увидел, как они подстраивают картинку, они отходят довольно далеко. Также они делают ремарку, что давай отойдем немножко дальше, чтобы не было слышно их лозунгов. И они подстраивают картинку, чтобы было видно на заднем фоне большую толпу людей.... Мы для того здесь, чтобы показать истинное лицо россиян. Такими своими движениями они хотят замылить глаза международному сообществу, особенно о преступлениях в Украине", — сказал Всеволод.

Подробнее о так называемой "акции" россиян в Вашингтоне читайте по этой ссылке.

Также мы писали, что недавно семьи пропавших без вести украинских военных в очередной раз вышли на мирную акцию в Киеве.