Школярка відкрила стрілянину у навчальному закладі

Правоохоронці на місці події. Фото: CNN

У американському місті Медісон, штату Вісконсін, п'ятнадцятирічна школярка почала стріляти у приватній християнській школі. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє CNN у вівторок, 17 грудня.

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Стрілянина у школі

За попередньою інформацією, серед загиблих є вчитель та старшокласник. Стан ще двох людей лишається критичним. Ще четверо отримали травми середнього та легкого ступеня тяжкості.

Повідомляється, що Abundant Life — неконфесійна християнська школа, де навчаються діти від дитячого садка до старших класів. На момент стрілянини у приміщенні знаходилося близько 390 учнів.

Правоохоронці повідомили, що дівчина відкрила вогонь із пістолета калібру 9 мм. Чому вона так вчинила наразі з'ясовується.

"Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце", — пише видання.

Повідомляється, що поліція не застосовувала зброю, оскільки нападниця вчинила самогубство.

За даними правоохоронних органів, стрілкинею була 15-річна Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта. У поліції розповіли, що дівчина завдала собі смертельного вогнепального поранення.

Місце стрілянини. Фото: CNN

Правоохоронці на місці події. Фото: CNN

Раніше ми писали, що у США невідомий відкрив стрілянину, через яку загинув генеральний директор однієї з найбільших американських компаній, що займаються медичним страхуванням, Браян Томпсон. Сталося це в центрі Нью-Йорка.

Також нагадуємо, що конфлікт між двома компаніями чоловіків у готелі на Печерську у Києві переріс у стрілянину. За попередньою інформацією, загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне. Двом фігурантам повідомили про підозру.