Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена arrow

У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

4 грудня 2024 20:14
Ольга Антоновська - редактор
Вбивство бізнесмена у Нью-Йорку — що відомо про стрілянину
Місце, де сталося вбивство бізнесмена. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

У США невідомий відкрив стрілянину, через яку загинув генеральний директор однієї з найбільших американських компаній, що займаються медичним страхуванням, Браян Томпсон. Сталося це в центрі Нью-Йорка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на американські медіа у середу, 4 грудня.

Читайте також:

Під час стрілянини в Нью-Йорку загинув бізнесмен

Як повідомляють ЗМІ, 50-річного голову фірми United Healthcare застрелили, коли він прямував на конференцію в готелі New York Hilton в Мангеттені. Припускають, що нападник навмисно чекав на Томпсона, а коли той підійшов на відстань кількох метрів, почав стріляти. Бізнесмен отримав поранення в груди, його відвезли в лікарню, де він помер.

Стрілянина в Нью-Йорку
Бізнесмен Браян Томпсон. Фото: UnitedHealth Group

Чому сталась стрілянина наразі не відомо. Поліція розпочала розслідування за цим фактом.

Стрілку вдалося втекти, його наразі розшукують. У материнській компанії UnitedHealthcare Group заявили, що "глибого засмучені" смертю Томпсона.

"Ми близько співпрацюємо з поліцією Нью-Йорка та просимо про ваше терпіння та розуміння в цей складний час", — йдеться в повідомленні.

Стрілянина в Нью-Йорку
Вулиця, де сталася стрілянина. Фото: Reuters

Нагадаємо, конфлікт між двома компаніями чоловіків у готелі на Печерську у Києві переріс у стрілянину. За попередньою інформацією, загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне. Двом фігурантам повідомили про підозру.

На Львівському вокзалі сталася стрілянина. П'яний чоловік вистрілив кілька разів у повітря та був затриманий правоохоронцями. 

США зброя вбивство стрілянина Нью-Йорк бізнес

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 МОУ відмовило у виплаті донці загиблого бійця — що вирішив суд

21:13 Зеленський у зверненні анонсував санкції проти грузинської влади

21:08 Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

20:27 Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

20:00 Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

19:57 Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

21:13 МОУ відмовило у виплаті донці загиблого бійця — що вирішив суд

21:13 Зеленський у зверненні анонсував санкції проти грузинської влади

21:08 Мамардашвілі підтримав протести й тепер поза складом Валенсії

20:27 Опади і не тільки — синоптики дали прогноз погоди на завтра

20:14 У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:05 Ціни на овочі зросли до рекордного рівня — які саме та чому

20:00 Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

19:57 Зеленський зустрівся з генсеком Ради ЄС Берсе — про що говорили

19:47 Каладзе через протести в Грузії зробив українофобську заяву

19:41 Без опадів, але з морозами — якою завтра буде погода в Києві

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК