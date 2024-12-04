Вбивство бізнесмена у Нью-Йорку — що відомо про стрілянину

У центрі Нью-Йорка застрелили відомого бізнесмена
У США невідомий відкрив стрілянину, через яку загинув генеральний директор однієї з найбільших американських компаній, що займаються медичним страхуванням, Браян Томпсон. Сталося це в центрі Нью-Йорка.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на американські медіа у середу, 4 грудня.
Під час стрілянини в Нью-Йорку загинув бізнесмен
Як повідомляють ЗМІ, 50-річного голову фірми United Healthcare застрелили, коли він прямував на конференцію в готелі New York Hilton в Мангеттені. Припускають, що нападник навмисно чекав на Томпсона, а коли той підійшов на відстань кількох метрів, почав стріляти. Бізнесмен отримав поранення в груди, його відвезли в лікарню, де він помер.
Чому сталась стрілянина наразі не відомо. Поліція розпочала розслідування за цим фактом.
Стрілку вдалося втекти, його наразі розшукують. У материнській компанії UnitedHealthcare Group заявили, що "глибого засмучені" смертю Томпсона.
"Ми близько співпрацюємо з поліцією Нью-Йорка та просимо про ваше терпіння та розуміння в цей складний час", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, конфлікт між двома компаніями чоловіків у готелі на Печерську у Києві переріс у стрілянину. За попередньою інформацією, загинув співробітник муніципальної варти з міста Південне. Двом фігурантам повідомили про підозру.
На Львівському вокзалі сталася стрілянина. П'яний чоловік вистрілив кілька разів у повітря та був затриманий правоохоронцями.
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