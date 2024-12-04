Убийство бизнесмена в Нью-Йорке — что известно о стрельбе

Место, где произошло убийство бизнесмена. Фото: Reuters

В США неизвестный открыл стрельбу, из-за которой погиб генеральный директор одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайан Томпсон. Произошло это в центре Нью-Йорка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на американские медиа в среду, 4 декабря.

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Как сообщают СМИ, 50-летнего главу фирмы United Healthcare застрелили, когда он направлялся на конференцию в отеле New York Hilton в Мангеттене. Предполагают, что нападающий намеренно ждал Томпсона, а когда тот подошел на расстояние нескольких метров, начал стрелять. Бизнесмен получил ранение в грудь, его отвезли в больницу, где он скончался.

Бизнесмен Брайан Томпсон. Фото: UnitedHealth Group

Почему произошла стрельба, пока не известно. Полиция начала расследование по данному факту.

Стрелку удалось скрыться, его сейчас разыскивают. В материнской компании UnitedHealthcare Group заявили, что "глубоко расстроены" смертью Томпсона.

"Мы близко сотрудничаем с полицией Нью-Йорка и просим о вашем терпении и понимании в это сложное время", — говорится в сообщении.

Улица, где произошла стрельба. Фото: Reuters

Напомним, конфликт между двумя компаниями мужчин в гостинице на Печерске в Киеве перерос в стрельбу. По предварительной информации, погиб сотрудник муниципального караула из города Южное. Двум фигурантам сообщили о подозрении.

На Львовском вокзале произошла стрельба. Пьяный мужчина выстрелил несколько раз в воздух и был задержан правоохранителями.