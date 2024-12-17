Школьница открыла стрельбу в учебном заведении

Правоохранители на месте происшествия. Фото: CNN

В американском городе Мэдисон, штат Висконсин, пятнадцатилетняя школьница начала стрелять в частной христианской школе. В результате погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает CNN во вторник, 17 декабря.

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По предварительной информации, среди погибших есть учитель и старшеклассник. Состояние еще двух человек остается критическим. Еще четверо получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Сообщается, что Abundant Life — неконфессиональная христианская школа, где учатся дети от детского сада до старших классов. К моменту стрельбы в помещении находилось около 390 учеников.

Правоохранители сообщили, что девушка открыла огонь из пистолета калибра 9 мм. Почему она так поступила выясняется.

"Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, находившиеся в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место", — пишет издание.

Сообщается, что полиция не применяла оружие, поскольку нападавшая совершила самоубийство.

По данным правоохранительных органов, стрельбой была 15-летняя Наталии Рупноу, использовавшая имя Саманта. В полиции рассказали, что девушка нанесла себе смертельное огнестрельное ранение.

Место стрельбы. Фото: CNN

Правоохранители на месте происшествия. Фото: CNN

Ранее мы писали, что в США неизвестный открыл стрельбу, из-за которой погиб генеральный директор одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайан Томпсон. Произошло это в центре Нью-Йорка.

Также напоминаем, что конфликт между двумя компаниями мужчин в гостинице на Печерске в Киеве перерос в стрельбу. По предварительной информации, погиб сотрудник муниципального караула из города Южное. Двум фигурантам сообщили о подозрении.