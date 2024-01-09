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У США росіянин намагався допомогти міжнародній терористичній організації

9 січня 2024 07:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США росіянин намагався допомогти міжнародній терористичній організації
Бойовики Hayat Tahrir al-Sham. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В американському штаті Каліфорнія громадянин Росії намагався допомогти міжнародній терористичній організації. Він визнав свою провину у суді.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

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Росіянин хотів фінансувати терористів

У міністерстві розповіли, що 36-річний Мурат Курашев із Сакраменто, штат Каліфорнія, визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у спробі надати матеріальну підтримку іноземній терористичній організації.

Згідно з судовими документами, росіянин намагався надати фінансову підтримку Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Державний секретар США визнав HTS іноземною терористичною організацією, яка займається тероризмом у Сирії.

У період з липня 2020 року по лютий 2021 року Курашев скористався послугами грошових переказів, щоб надіслати приблизно 13 000 доларів двом відомим кур’єрам організації зі збору коштів HTS.

"Записи, отримані від служб грошових переказів, задокументували численні транзакції від Курашева до кур’єрів у Туреччині, як правило, з кроком у 1 000 доларів США. Кур’єри часто отримували кошти протягом 24 годин після переказу. Записи з камер відеоспостереження компаній, що займаються переказом грошей, зафіксували Курашева в розпал деяких транзакцій", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевірили соціальні мережі та листування росіянина зі збирачем коштів. Вони з'ясували, що Курашев прирівнював переказ грошей бойовикам HTS до участі в джихаді. До того ж він сам хотів вирушити до Сирії, щоб воювати, але зміг лише відправити гроші.

У міністерстві наголосили, що це говорить про те, що Курашев підтримував ідеологію HTS і хотів брати участь у їхній діяльності. 

До того ж у ФБР розповіли, що росіянин стежив за діяльністю організації у соціальних мережах. Терористи просили гроші на купівлю військового спорядження, взуття, одягу та вогнепальної зброї.

Курашеву загрожує до 20 років ув'язнення та штраф на суму до 250 тисяч доларів. Винесення вироку заплановано на 18 березня.

Нагадаємо, у серпні у Фінляндії затримали громадянина Росії Яна Петровського, якого називають командиром розвідувальної групи "Русич". Він має зв'язки з ПВК "Вагнер".

Також ми писали, що Фінляндія відмовилась екстрадувати в Україну воєнного злочинця Яна Петровського. Верховний суд країни заявив, що в українських тюрмах "неналежні умови" і в нашій державі йому "загрожуватиме становище, що принижує гідність".

Додамо, у Фінляндії заарештували російського неонациста та воєнного злочинця Яна Петровського. Його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Фігуранта відправлять до в'язниці Вантаа.

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