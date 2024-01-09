В США россиянин пытался помочь международной террористической организации

Боевики Hayat Tahrir al-Sham. Фото: AFP

В американском штате Калифорния гражданин России пытался помочь международной террористической организации. Он признал свою вину в суде.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

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В министерстве рассказали, что 36-летний Мурат Курашев из Сакраменто, штат Калифорния, признал себя виновным по одному пункту обвинения в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации.

Согласно судебным документам, россиянин пытался оказать финансовую поддержку Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Государственный секретарь США признал HTS иностранной террористической организацией, занимающейся терроризмом в Сирии.

В период с июля 2020 года по февраль 2021 года Курашев воспользовался услугами денежных переводов, чтобы отправить примерно 13 000 долларов двум известным курьерам организации по сбору средств HTS.

"Записи, полученные от служб денежных переводов, задокументировали многочисленные транзакции от Курашева к курьерам в Турции, как правило, с шагом в 1 000 долларов США. Курьеры часто получали средства в течение 24 часов после перевода. Записи с камер видеонаблюдения компаний, занимающихся переводом денег, зафиксировали Курашева в разгар некоторых транзакций", — говорится в сообщении.

Правоохранители проверили социальные сети и переписку россиянина со сборщиком средств. Они выяснили, что Курашев приравнивал перевод денег боевикам HTS к участию в джихаде. К тому же он сам хотел отправиться в Сирию, чтобы воевать, но смог только отправить деньги.

В министерстве подчеркнули, что это говорит о том, что Курашев поддерживал идеологию HTS и хотел участвовать в их деятельности.

К тому же в ФБР рассказали, что россиянин следил за деятельностью организации в социальных сетях. Террористы просили деньги на покупку военного снаряжения, обуви, одежды и огнестрельного оружия.

Курашеву грозит до 20 лет тюрьмы и штраф на сумму до 250 тысяч долларов. Вынесение приговора запланировано на 18 марта.

Напомним, в августе в Финляндии задержали гражданина России Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы "Русич". У него есть связи с ЧВК "Вагнер".

Также мы писали, что Финляндия отказалась экстрадировать в Украину военного преступника Яна Петровского. Верховный суд страны заявил, что в украинских тюрьмах "ненадлежащие условия" и в нашем государстве ему "будет угрожать унижающее достоинство положение".

Добавим, в Финляндии арестовали российского неонациста и военного преступника Яна Петровского. Он подозревается в совершении военных преступлений в Украине. Фигуранта отправят в тюрьму Вантаа.