У США літня пара встановила новий світовий рекорд Гіннеса

Молодята з членами сім'ї. Фото: Книга рекордів Гіннеса

У США 102-річна Марджорі Фітерман та 100-річний Берні Літман, які сукупно мають вік 202 роки та 271 день, встановили новий рекорд та офіційно стали найстаршою у світі парою, що одружилася. Їхня історія кохання розпочалася у будинку для літніх людей у Філадельфії, США, де вони познайомилися після переїзду на один поверх.

Про це повідомила пресслужба Книги рекордів Гіннеса.

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Марджорі та Берні вперше зустрілися на костюмованій вечірці у своєму будинку для пенсіонерів. Цей день став не лише початком їхнього кохання, але й знаковою подією для сім’ї Берні: саме тоді народилася одна з його правнучок.

Цікаво, що їхні долі могли перетнутися раніше — обидва навчалися в Університеті Пенсильванії, але доля звела їх лише у поважному віці. Берні став інженером, а Марджорі — викладачем.

Церемонія відбулася у будинку для літніх людей, де пара познайомилася. На весіллі були присутні чотири покоління родини Берні. Учасники тримали традиційний єврейський навіс — хупу, а молодят везли на церемонію в інвалідних візках. Рабин Адам Волберг, який проводив церемонію, зазначив, що їхнє рішення стати чоловіком і дружиною було продиктоване багаторічною дружбою, розумінням і глибокими почуттями.

Секрет кохання літньої пари

Марджорі та Берні багато часу проводять разом, спільно готують страви, беруть участь у культурних заходах та підтримують одне одного. Секрет їхнього довголіття та щастя, як поділилися закохані, — це гумор, інтелект і взаємна підтримка. Марджорі каже, що її енергія походить від правильного харчування, а Берні — від любові до книг і новин.

Онука Берні, Сара Січерман, підкреслила, що їхнє весілля стало несподіванкою для всієї родини, адже вони не очікували, що пара вирішить зробити такий важливий крок у своєму віці.

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