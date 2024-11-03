Австралія залишилась без найбільшого у світі крокодила

Помер найстаріший крокодил у світі — застав ще Першу світову
Австралійський крокодил довжиною 5,48 метра, який був світовим рекордсменом як найбільший крокодил у неволі, помер. Вважалося, що йому більше 110 років.
Про це повідомляє Reuters.
Чому Кассіус — унікальний крокодил
Здоров'я крокодила Кассіуса, вагою понад одну тонну, погіршувалося з 15 жовтня.
"Він був дуже старим і, як вважають, прожив довше звичайного дикого крокодила. Будемо дуже сумувати за Кассієм, але наша любов і спогади про нього залишаться в наших серцях назавжди", — йдеться в повідомленні парку, що базується на Грін-Айленді у Квінсленді.
Крокодил він жив у заповіднику з 1987 року після того, як його перевезли з сусідньої Північної території, де крокодили є ключовою частиною туристичної індустрії регіону.
Кассіус, морський крокодил, занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі крокодил, який утримується в неволі.
Він отримав цей титул після того, як у 2013 році загинув філіппінський крокодил Лолонг, довжина якого становила 6,17 м.
Нагадаємо, король Чарльз під час візиту до Австралії повторив із королевою Камілою те, що вже робив з принцесою Діаною.
Раніше стало відомо про серйозне непорозуміння між королевою Камілою та принцом Вільямом.
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