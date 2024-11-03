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Помер найстаріший крокодил у світі — застав ще Першу світову

3 листопада 2024 01:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Австралія залишилась без найбільшого у світі крокодила
Доглядач годує найбільшого у світі крокодила Кассіуса з Австралії. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Австралійський крокодил довжиною 5,48 метра, який був світовим рекордсменом як найбільший крокодил у неволі, помер. Вважалося, що йому більше 110 років. 

Про це повідомляє Reuters.

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Здоров'я крокодила Кассіуса, вагою понад одну тонну, погіршувалося з 15 жовтня.

"Він був дуже старим і, як вважають, прожив довше звичайного дикого крокодила. Будемо дуже сумувати за Кассієм, але наша любов і спогади про нього залишаться в наших серцях назавжди", — йдеться в повідомленні парку, що базується на Грін-Айленді у Квінсленді.

Крокодил Кассіус з Австралії
Найстаріший крокодил у світі Кассіус з Австралії. Фото: Reuters

Крокодил він жив у заповіднику з 1987 року після того, як його перевезли з сусідньої Північної території, де крокодили є ключовою частиною туристичної індустрії регіону.

Кассіус, морський крокодил, занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі крокодил, який утримується в неволі.
Він отримав цей титул після того, як у 2013 році загинув філіппінський крокодил Лолонг, довжина якого становила 6,17 м.

Нагадаємо, король Чарльз під час візиту до Австралії повторив із королевою Камілою те, що вже робив з принцесою Діаною.

Раніше стало відомо про серйозне непорозуміння між королевою Камілою та принцом Вільямом.

природа Австралія дикі тварини рекорд Книга рекордів Гіннеса

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