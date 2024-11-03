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Умер старейший крокодил в мире — застал еще Первую мировую

3 ноября 2024 01:02
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Австралия осталась без крупнейшего в мире крокодила
Смотритель кормит крупнейшего в мире крокодила Кассиуса из Австралии. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Австралийский крокодил длиной 5,48 метра, который был мировым рекордсменом как самый крупный крокодил в неволе, умер. Считалось, что ему больше 110 лет.

Об этом сообщает Reuters.

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Здоровье крокодила Кассиуса, весом более одной тонны, ухудшалось с 15 октября.

"Он был очень старым и, как полагают, прожил дольше обычного дикого крокодила. Будем очень скучать по Кассиусу, но наша любовь и воспоминания о нем останутся в наших сердцах навсегда", — говорится в сообщении парка, базирующегося на Грин-Айленде в Квинсленде.

Крокодил Кассиус из Австралии
Старейший крокодил в мире Кассиус из Австралии. Фото: Reuters

Крокодил жил в заповеднике с 1987 года после того, как его перевезли с соседней Северной территории, где крокодилы являются ключевой частью туристической индустрии региона.

Кассиус, морской крокодил, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире удерживаемый в неволе крокодил.
Он получил этот титул после того, как в 2013 году погиб филиппинский крокодил Лолонг, длина которого составила 6,17 м.

Напомним, король Чарльз во время визита в Австралию повторил с королевой Камиллой то, что уже делал с принцессой Дианой.

Ранее стало известно о серьезном недоразумении между королевой Камилой и принцем Уильямом.

природа Австралия дикие животные рекорд Книга рекордов Гиннеса

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