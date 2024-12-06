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В США обручилась пожилая пара и установила мировой рекорд

6 декабря 2024 10:18
Анастасия Постоенко - Редактор
В США пожилая пара установила новый мировой рекорд Гиннеса
Молодожены с членами семьи. Фото: Книга рекордов Гиннеса
Анастасия Постоенко - Редактор

В США 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литман, совокупно имеющие возраст 202 года и 271 день, установили новый рекорд и официально стали самой пожилой парой. Их история любви началась в доме престарелых в Филадельфии, США, где они познакомились после переезда на один этаж.

Об этом сообщила прессслужба Книги рекордов Гиннеса.

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Как и где познакомились молодожены

Марджори и Берни впервые встретились на костюмированной вечеринке в своем доме для пенсионеров. Этот день стал не только началом их любви, но и знаковым событием для семьи Берни: тогда родилась одна из его правнучек.

Интересно, что их судьбы могли пересечься раньше – оба учились в Университете Пенсильвании, но судьба свела их только в почтенном возрасте. Берни стал инженером, а Марджори – преподавателем.

Церемония состоялась в доме престарелых, где пара впервые познакомилась. На свадьбе присутствовало четыре поколения семьи Берни. Участники держали традиционный еврейский навес – хупу, а молодоженов везли на церемонию в инвалидных колясках. Раввин Адам Волберг, проводивший церемонию, отметил, что их решение стать мужем и женой было продиктовано многолетней дружбой, пониманием и глубокими чувствами.

Секрет любви пожилой пары

Марджори и Берни много времени проводят вместе, совместно готовят блюда, участвуют в культурных мероприятиях и поддерживают друг друга. Секрет их долголетия и счастья, как поделились влюбленные, это юмор, интеллект и взаимная поддержка. Марджори говорит, что ее энергия происходит от правильного питания, а Берни – от любви к книгам и новостям.

Внучка Берни, Сара Сичерман, подчеркнула, что их свадьба стала неожиданностью для всей семьи, ведь они не ожидали, что пара решит сделать столь важный шаг в своем возрасте.

Напомним, украинская спортсменка стала мировой рекордсменкой и спустилась на глубину, которую раньше никто не мог покорить.

А в Австралии умер старейший в мире крокодил, заставший еще Первую мировую войну.

США брак рекорд свадьба Книга рекордов Гиннеса

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