В наступні 10 років у США може початись громадянська війна, зазначив професор Каліфорнійського університету

Народні загони самооборони (міліція) у США. Фото: Reuters

Політичний експерт вважає, що Каліфорнія може вийти зі складу США, що спровокує другу громадянську війну протягом наступних 10 років. Він навіть виклав сценарій, з чого все може початись.

Інтерв'ю з професором Бенджаміном Коеном з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі публікує Daily Mail.

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Загони міліції (народне ополчення) у США. Фото: Reuters

На думку професора, можливість рішення штатів про вихід зі складу США є "недооціненим явищем". Вихід зі складу США по суті означає, що штат або група штатів вирішать залишити країну, щоб утворити незалежну державу.

Це означало б, що вони відкидають авторитет Конституції США, федеральних законів та федерального уряду, створюючи новий уряд та самостійно розв'язувати такі питання, як податки, оборона та торгівля.

Загроза громадянської війни виникає через те, що Верховний суд США вже постановив, що вихід штатів зі складу Союзу без згоди всіх інших штатів є незаконним.

Попри прогнози щодо того, що Каліфорнія в цілому стане першим штатом, який відокремиться від США, фахівець з міжнародної політичної економії зазначив, що незадоволені американці бажають перекроїти географічні кордони США, щоб вони краще відповідали їхній політичній ідеології.

Наприклад, хоча Нью-Йорк роками сильно схилявся до демократів, решта штату Нью-Йорк насправді віддавала перевагу республіканцям.

Чи вірять американці у можливість громадянської війни

Дослідження продовжують показувати, що дедалі більше американців вважають, що уряд досягає критичної точки зламу і може навіть перестати функціонувати як демократія протягом десятиліття.

Нещодавнє опитування YouGov показало, що побоювання Коена поділяють багато американців, причому 40 відсотків вважають, що протягом 10 років у США "дещо ймовірно" або "дуже ймовірно" знову спалахне громадянська війна.

Такий самий відсоток вважав, що війна буде вестися між демократами та республіканцями, а не між окремими штатами.

Нагадаємо, днями Трамп підписав скандальний "Великий красивий закон" стосовно податків та витрат. Через це мільйони американців можуть позбутись соціальної та медичної підтримки, а держборг збільшиться на 3 трильйони доларів.

Раніше повідомлялось, що через ініціативи Трампа долар США показав найгірший старт року за пів століття. За перші шість місяців 2025-го долар знецінився на понад 10% — такого падіння не фіксували з 1973 року.