В следующие 10 лет в США может начаться гражданская война, отметил профессор Калифорнийского университета

Народные отряды самообороны (милиция) в США. Фото: Reuters

Политический эксперт считает, что Калифорния может выйти из состава США, что спровоцирует вторую гражданскую войну в течение следующих 10 лет. Он даже изложил сценарий, с чего все может начаться.

Интервью с профессором Бенджамином Коэном из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре публикует Daily Mail.

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Отряды милиции (народное ополчение) в США. Фото: Reuters

По мнению профессора, возможность решения штатов о выходе из состава США является "недооцененным явлением". Выход из состава США по сути означает, что штат или группа штатов решат покинуть страну, чтобы создать независимое государство.

Это означало бы, что они отвергают авторитет Конституции США, федеральных законов и федерального правительства, создавая новое правительство и самостоятельно решая такие вопросы, как налоги, оборона и торговля.

Угроза гражданской войны возникает из-за того, что Верховный суд США уже постановил, что выход штатов из состава Союза без согласия всех других штатов является незаконным.

Несмотря на прогнозы относительно того, что Калифорния в целом станет первым штатом, который отделится от США, специалист по международной политической экономии отметил, что недовольные американцы желают перекроить географические границы США, чтобы они лучше соответствовали их политической идеологии.

Например, хотя Нью-Йорк годами сильно склонялся к демократам, остальной штат Нью-Йорк на самом деле отдавал предпочтение республиканцам.

Верят ли американцы в возможность гражданской войны

Исследования продолжают показывать, что все больше американцев считают, что правительство достигает критической точки излома и может даже перестать функционировать как демократия в течение десятилетия.

Недавний опрос YouGov показал, что опасения Коэна разделяют многие американцы, причем 40 процентов считают, что в течение 10 лет в США "несколько вероятно" или "очень вероятно" снова вспыхнет гражданская война.

Такой же процент считал, что война будет вестись между демократами и республиканцами, а не между отдельными штатами.

Напомним, на днях Трамп подписал скандальный "Большой красивый закон" относительно налогов и расходов. Из-за этого миллионы американцев могут лишиться социальной и медицинской поддержки, а госдолг увеличится на 3 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что из-за инициативы Трампа доллар США показал худший старт года за полвека. За первые шесть месяцев 2025-го доллар обесценился более чем на 10% — такого падения не фиксировали с 1973 года.