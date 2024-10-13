У США невідомий влаштував стрілянину на зустрічі випускників університету

Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: x.com/MNPDNashville

У кампусі Університету штату Теннессі в Нешвіллі невідомий чоловік відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинула одна людина, а ще десять отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Нешвілла у соцмережі X та The Hill.

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За інформацією правоохоронців, інцидент стався на перехресті Джефферсон-стріт та 27-й авеню N. Після цього в університеті оголосили про стрілянину в межах кампусу.

Згідно з повідомленням поліції Нешвілла, десять осіб з вогнепальними пораненнями наразі перебувають у місцевих лікарнях. Відомо, що загинув 24-річний чоловік.

Наразі немає точних даних про те, хто саме відкрив вогонь. Поліція повідомила, що один з поранених підозрюється в причетності до стрілянини.

Правоохоронці також зазначили, що місце інциденту під охороною.

Інцидент стався під час зустрічі випускників даного університету в районі навколо кампусу.

Допис поліції Нешвілла. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Гаїті озброєні банди напали на жителів Порт-Зонде. Через насильство понад 6 000 осіб були змушені покинути свої домівки і шукати безпеку в сусідніх містах.

Також 2 жовтня у Печерському районі Києва сталася стрілянина поблизу Палацу Україна. Відомо, що у стрілка виник конфлікт з перехожими.