В США неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников университета

В США мужчина открыл огонь возле университета — есть погибший и раненые
В кампусе Университета штата Теннесси в Нэшвилле неизвестный мужчина открыл огонь. В результате стрельбы погиб один человек, а еще десять получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Нэшвилла в соцсети X и The Hill.
Стрельба в США
По информации правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке Джефферсон-стрит и 27-й авеню N. После этого в университете объявили о стрельбе в пределах кампуса.
Согласно сообщению полиции Нэшвилла, десять человек с огнестрельными ранениями находятся в местных больницах. Известно, что погиб 24-летний мужчина.
Пока нет точных данных о том, кто именно открыл огонь. Полиция сообщила, что один из раненых подозревается в причастности к стрельбе.
Правоохранители также отметили, что место инцидента находится под охраной.
Инцидент произошел во время встречи выпускников данного университета в районе вокруг кампуса.
Напомним, на Гаити вооруженные банды напали на жителей Порт-Зонде. Из-за насилия более 6 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и искать безопасность в соседних городах.
Также 2 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба вблизи Дворца Украины. Известно, что у стрелка возник конфликт с прохожими.
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