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В США мужчина открыл огонь возле университета — есть погибший и раненые

13 октября 2024 09:38
Аркадий Пастула - Редактор
В США неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников университета
Правоохранители на месте стрельбы. Фото: x.com/MNPDNashville
Аркадий Пастула - Редактор

В кампусе Университета штата Теннесси в Нэшвилле неизвестный мужчина открыл огонь. В результате стрельбы погиб один человек, а еще десять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Нэшвилла в соцсети X и The Hill.

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По информации правоохранителей, инцидент произошел на перекрестке Джефферсон-стрит и 27-й авеню N. После этого в университете объявили о стрельбе в пределах кампуса.

Согласно сообщению полиции Нэшвилла, десять человек с огнестрельными ранениями находятся в местных больницах. Известно, что погиб 24-летний мужчина.

Пока нет точных данных о том, кто именно открыл огонь. Полиция сообщила, что один из раненых подозревается в причастности к стрельбе.

Правоохранители также отметили, что место инцидента находится под охраной.

Инцидент произошел во время встречи выпускников данного университета в районе вокруг кампуса.

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Пост полиции Нэшвилла. Фото: скриншот

Напомним, на Гаити вооруженные банды напали на жителей Порт-Зонде. Из-за насилия более 6 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и искать безопасность в соседних городах.

Также 2 октября в Печерском районе Киева произошла стрельба вблизи Дворца Украины. Известно, что у стрелка возник конфликт с прохожими.

США оружие стрельба полиция Университет

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