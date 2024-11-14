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У спецшколі на Тернопільщині виявили численні порушення — фото

14 листопада 2024 13:34
Євгенія Брюховецька - редактор
Адвокатка показала умови дітей в Новосільській спецшколі
Новосільська спеціальна школа. Фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У Тернопільській області у Новосільській спеціальній школі виявили серйозні порушення. Зокрема, підтверджено психологічне та фізичне насильство над дітьми.

Кадри, в яких живуть діти, показала адвокат Інна Мірошниченко в Instagram.

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Умови в Новосільській школі

"Наш звіт по моніторинговому візиту в заклад в Тернополі готовий та підписаний. Новини про розпочаті кримінальні справи ви бачили. Але тепер поділюся зовсім трохи фото того, в яких умовах живуть наші діти", — йдеться у повідомленні.

Адвокатка зауважила, що на цей заклад з бюджету України щороку йде майже 20 мільйонів гривень. Водночас яку кількість благодійних коштів отримує заклад — встановити неможливо.

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Скриншот сториз Мірошниченко

На першому фото вона показала туалет в школі, який не закривається та не має туалетного паперу, мила, рушників та гарячої води в раковинах.

"Напроти дверей Ігрова кімната. Отже, вчися ходити в туалет у всіх на очах", — зазначила Мірошниченко.

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Туалет. Фото: Інна Мірошниченко

Далі вона показала взуття дитини першого класу та уточнила, що біля кабінету директора є цілий склад з гуманітарною допомогою, але він закритий на ключ.

"Там, напевно, не знайшли новішої пари", — написала правозахисниця.

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Взуття дітей. Фото: Інна Мірошниченко

На наступному фото видно ванну, в якій "можуть помитися всі охочі", але лише в п'ятницю з 20:00 до 22:00. Водночас там немає навіть крану.

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Ванна. Фото: Інна Мірошниченко

Також Мірошниченко показала й саму шторку.

"Може краще і не закриватися нею. І не митися в такому душі частіше разу на тиждень. Бо дійсно чистішим заходиш, ніж виходиш", — прокоментувала вона.

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Шторка у ванній. Фото: Інна Мірошниченко

Потім вона показала кадри кімнати, в якій встановлені рукомийники та щось схоже на тазик для миття ніг.

"Але ж в закладі живуть діти до 18 років. Це і критичні дні у дівчат тощо. От можна в цьому тазіку для ніг помитися. З 20:00 до 22:00 навіть з гарячою водою! Але ключа немає. Хлопці заходять до дівчат, залишають відкритими двері, вимикають світло", — наголосила адвокатка.

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Ванна кімната. Фото: Інна Мірошниченко

На наступному фото видно те, чим харчуються діти. У чашці просто гаряча вода, яка парує. Її називають "компотом". 

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Їжа дітей. Фото: Інна Мірошниченко

"Це теж частинка "результату попередньої перевірки". Ще п'ять пляшок стояло на підлозі. Якісь порожні, якісь недопиті", — йдеться у сториз.

За словами дітей, персонал постійно влаштовує такі застілля. Це кабінет, в якому дітей мають вчити готувати. А на запитання членів перевірки, дирекція розповіла, що у когось з працівників народився онук.

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Пляшки з-під алкоголю. Фото: Інна Мірошниченко

А це кабінет соціально-побутового орієнтування, де мають вчити дітей готувати, аби вони могли самостійно жити після випуску. Однак діти в цьому класі не бувають, бо там кухня персоналу.

"Ось це сліди банкету, яким завершилася перевірка якогось органу контролю, що була за день до нашої. Нормально перевіряли, правда?", — наголосила Мірошниченко.

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Застілля персоналу. Фото: Інна Мірошниченко

І на останок адвокатка показала старі та несправні меблі, якими користуються діти.

"20 мільйонів гривень з бюджету. Але на меблі не вистачає", — підсумувала вона.

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Меблі. Фото: Інна Мірошниченко

Раніше на Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей: над вихованцями здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.

Також Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив про нові виявлені порушення у закладі для дітей на Львівщині.

держбюджет діти Тернопільська область порушення перевірки школа

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