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В спецшколе на Тернопольщине выявили много нарушений — фото

14 ноября 2024 13:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Адвокат показала условия детей в Новосельской спецшколе
Новосельская специальная школа. Фото: Суспільне
Евгения Брюховецкая - редактор

В Тернопольской области в Новосельской специальной школе выявили серьезные нарушения. В частности, подтверждено психологическое и физическое насилие над детьми.

Кадры, в которых живут дети, показала адвокат Инна Мирошниченко в Instagram.

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Условия в Новосельской школе

"Наш отчет по мониторинговому визиту в заведение в Тернополе готов и подписан. Новости о возбужденных уголовных делах вы видели. Но теперь поделюсь совсем немного фото того, в каких условиях живут наши дети", — говорится в сообщении.

Адвокат заметила, что на это заведение из бюджета Украины ежегодно идет почти 20 миллионов гривен. В то же время, какое количество благотворительных средств получает заведение — установить невозможно.

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Скриншот сториз Мирошниченко

На первом фото она показала туалет в школе, который не закрывается и не имеет туалетной бумаги, мыла, полотенец и горячей воды в раковинах.

"Напротив двери Игровая комната. Итак, учись ходить в туалет у всех на глазах", — отметила Мирошниченко.

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Туалет. Фото: Инна Мирошниченко

Далее она показала обувь ребенка первого класса и уточнила, что возле кабинета директора есть целый склад с гуманитарной помощью, но он закрыт на ключ.

"Там, наверное, не нашли более новой пары", — написала правозащитница.

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Обувь детей. Фото: Инна Мирошниченко

На следующем фото видна ванна, в которой "могут помыться все желающие", но только в пятницу с 20:00 до 22:00. В то же время, там даже нет крана.

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Ванная. Фото: Инна Мирошниченко

Также Мирошниченко показала и самую шторку.

"Может лучше и не закрываться ею. И не мыться в такой душе чаще раза в неделю. Потому что действительно чище заходишь, чем выходишь", — прокомментировала она.

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Шторка в ванной. Фото: Инна Мирошниченко

Затем она показала кадры комнаты, в которой установлены умывальники и что-то похожее на тазик для мытья ног.

"Но ведь в заведении живут дети до 18 лет. Это и критические дни у девушек и так далее. Вот можно в этом тазике для ног помыться. С 20:00 до 22:00 даже с горячей водой! Но ключа нет. Парни заходят к девушкам, оставляют открытыми двери, выключают свет", — подчеркнула адвокат.

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Ванная. Фото: Инна Мирошниченко

На следующем фото видно, чем питаются дети. В чашке просто горячая парящая вода. Ее называют "компотом".

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Еда детей. Фото: Инна Мирошниченко

"Это тоже частица "результата предварительной проверки". Еще пять бутылок стояли на полу. Какие-то пустые, какие-то недопитые", — говорится в сториз.

По словам детей, персонал постоянно устраивает такие застолья. Это кабинет, в котором детей должны учить готовить. А на вопрос членов проверки дирекция рассказала, что у кого-то из работников родился внук.

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Бутылки из-под алкоголя. Фото: Инна Мирошниченко

А это кабинет социально-бытового ориентирования, где должны учить детей готовить, чтобы они могли жить самостоятельно после выпуска. Однако дети в этом классе не бывают, потому что там кухня персонала.

"Вот это следы банкета, которым завершилась проверка какого-то органа контроля, которая была за день до нашей. Нормально проверяли, правда?", — подчеркнула Мирошниченко.

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Застолье персонала. Фото: Инна Мирошниченко

И напоследок адвокат показала старую и неисправную мебель, которой пользуются дети.

"20 миллионов гривен из бюджета. Но на мебель не хватает", — подытожила она.

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Мебель. Фото: Инна Мирошниченко

Ранее на Львовщине разоблачили реабилитационный центр, где издевались над детьми: над воспитанниками совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное. Нацполиция и местная служба по делам детей об этом знали, однако в течение года не реагировали.

Также Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новых выявленных нарушениях в заведении для детей во Львовской области.

госбюджет дети Тернопольская область нарушения проверки школа

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

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